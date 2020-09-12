Венедиктова об операции по "вагнеровцам": Открыто не одно производство

По заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью Савику Шустеру

Прямая речь: "Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация попала в СМИ, в ГБР уже уголовное производство зарегистрировано, и уже следствие ведется – сразу же, не дожидаясь, без всякого хайпа.

Уголовное производство уже есть, и уже, насколько я знаю, не одно".

Детали: Комментируя реплику, что о такой спецоперации заявляли, в частности, бывший генпрокурор Юрий Луценко и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, Венедиктова сказала: "Если это делается не для хайпа, мне кажется, что они должны прийти и сообщить всю известную им информацию".

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