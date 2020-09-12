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Венедиктова об операции по "вагнеровцам": Открыто не одно производство

Суббота, 12 сентября 2020, 23:26
Венедиктова об операции по вагнеровцам: Открыто не одно производство
ФОТО: НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК

По заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью Савику Шустеру

Прямая речь: "Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация попала в СМИ, в ГБР уже уголовное производство зарегистрировано, и уже следствие ведется – сразу же, не дожидаясь, без всякого хайпа.

Уголовное производство уже есть, и уже, насколько я знаю, не одно".

Детали: Комментируя реплику, что о такой спецоперации заявляли, в частности, бывший генпрокурор Юрий Луценко и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, Венедиктова сказала: "Если это делается не для хайпа, мне кажется, что они должны прийти и сообщить всю известную им информацию".

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании Вагнера. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
  • 5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
  • Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.
  • Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
  • Буданов утверждал, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что "дезинформация и домыслы" по делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.
  • Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенедиктоваВагнер
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