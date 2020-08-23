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Неудавшаяся операция по "вагнеровцам" проводилась со спецслужбами США – Бутусов

Воскресенье, 23 августа 2020, 23:41

Журналист Юрий Бутусов, который ранее одним из первых заявил о провалившейся операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждает, что операция проводилась совместно со спецслужбами США.

Источник: Бутусов в Facebook

Прямая речь: "В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно – сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России.

Часть "вагнеровцев" планировалось задержать с целью изучения их действий в Сирии. Среди 28 террористов были те, кто воевал в Сирии и награжден российскими государственными наградами и орденами режима Асада".

Детали: Бутусов также заявил, что президент Владимир Зеленский "запретил открывать дело за провал спецоперации и за разглашения информации по делу № 42014000000000457, в рамках которого планировалось задержать 28 российских террористов, потому что суд затронет его самого".

Журналист также утверждает, что на совещании по "вагнеровцам" в кабинете Зеленского присутствовал человек без допуска к гостайне – личный секретарь президента Мария Левченко, что является правонарушением. По его словам, ответственность за ее допуск к совершенно секретной информации лежит на президенте. Бутусов пишет, что сейчас Левченко пытаются задним числом оформить допуск.

Бутусов также опубликовал список людей и подразделений, которые, по его информации, принимали участие в операции.

Среди них: ряд подразделений ГУР Минобороны, которые отвечали за проведение операции в целом, начальник – Василий Бурба; СБУ, отвечавшая за следствие и задержание террористов (подключилась на финальном этапе), руководитель – Руслан Баранецкий; департамент расследования военных преступлений Генпрокуратуры, отвечавший за процессуальный надзор (подключились в финальной стадии), руководитель – замгенпрокурора Гюндуз Мамедов;  Вооруженные Силы Украины, Главком ВСУ Руслан Хомчак, командование 831-й бригады тактической авиации (подключились на финальном этапе); Министр обороны Андрей Таран (проинформирован накануне); Офис президента Украины.

Журналист пообещал в ближайшие дни выложить еще данные по операции, фотографии и данные террористов.

Бутусов добавил, что будет требовать суда и открытия уголовного дела для фиксации того, что он написал.

Предыстория:

  • 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.
  • Журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
  • Президент Владимир Зеленский 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • Буданов заверил, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.
  • Бурба заявил, что "дезинформация и домыслы", распространяемые в прессе по т.н. "делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины.

Украинская правда
Темы: ВагнерСБУОфис президента


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