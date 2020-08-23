Неудавшаяся операция по "вагнеровцам" проводилась со спецслужбами США – Бутусов

Журналист Юрий Бутусов, который ранее одним из первых заявил о провалившейся операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждает, что операция проводилась совместно со спецслужбами США.

Источник: Бутусов в Facebook

Прямая речь: "В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно – сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России.

Часть "вагнеровцев" планировалось задержать с целью изучения их действий в Сирии. Среди 28 террористов были те, кто воевал в Сирии и награжден российскими государственными наградами и орденами режима Асада".

Детали: Бутусов также заявил, что президент Владимир Зеленский "запретил открывать дело за провал спецоперации и за разглашения информации по делу № 42014000000000457, в рамках которого планировалось задержать 28 российских террористов, потому что суд затронет его самого".

Журналист также утверждает, что на совещании по "вагнеровцам" в кабинете Зеленского присутствовал человек без допуска к гостайне – личный секретарь президента Мария Левченко, что является правонарушением. По его словам, ответственность за ее допуск к совершенно секретной информации лежит на президенте. Бутусов пишет, что сейчас Левченко пытаются задним числом оформить допуск.

Бутусов также опубликовал список людей и подразделений, которые, по его информации, принимали участие в операции.

Среди них: ряд подразделений ГУР Минобороны, которые отвечали за проведение операции в целом, начальник – Василий Бурба; СБУ, отвечавшая за следствие и задержание террористов (подключилась на финальном этапе), руководитель – Руслан Баранецкий; департамент расследования военных преступлений Генпрокуратуры, отвечавший за процессуальный надзор (подключились в финальной стадии), руководитель – замгенпрокурора Гюндуз Мамедов; Вооруженные Силы Украины, Главком ВСУ Руслан Хомчак, командование 831-й бригады тактической авиации (подключились на финальном этапе); Министр обороны Андрей Таран (проинформирован накануне); Офис президента Украины.

Журналист пообещал в ближайшие дни выложить еще данные по операции, фотографии и данные террористов.

Бутусов добавил, что будет требовать суда и открытия уголовного дела для фиксации того, что он написал.

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