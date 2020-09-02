Зеленский прорекламировал юмориста Филимонова, который идет в мэры Одессы

Президент Владимир Зеленский записал совместное видео-поздравление ко дню рождения Одессы с юмористом Олегом Филимоновым, которого "Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры этого города.

Источник: Facebook-страница президента

Прямая речь Зеленского: "Одесса без Филимонова не Одесса...

Мы хотим изменить Украины, мы хотим менять Одессу, но ни в коем случае не менять людей, внутреннюю красоту. Колорит не потерять Одессы, а наоборот восстановить все то прекрасное, ради чего мы всегда приезжали в Одессу..."

Детали: Зеленский поздравил Одессу с днем ​​рождения, а Филимонова назвал "хорошим продуктом этого города".

Сам Филимонов отметил, что очень любит Одессу и одесситы отвечают ему взаимностью: "Всем, что у меня есть, я обязан этому городу".

Что было раньше: 31 августа партия "Слуга народа" провела съезд, на котором выдвинула на выборы городского главы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания".

По словам Филимонова, баллотироваться на должность городского главы Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.