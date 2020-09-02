Зеленский о Леросе: Взяточник и предатель страны

Президент Владимир Зеленский отреагировал на исключение нардепа Гео Лерос из фракции "Слуга народа" и назвал его "взяточником и предателем" страны.

Источник: Зеленский во время визита в Харьковскую область, Офис президента

Прямая речь: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно с какой они партии. Я достаточно ответил".

Что предшествовало: На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента - в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

В этот же день стало известно, что фракция "Слуга народа" решила исключить нардепа Гео Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.

2 сентября "Слуга народа" исключила Лероса из фракции. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Зеленский не звонил руководству фракции с требованием исключить Лероса из фракции: это сделали якобы после нарушения Леросом "негласных соглашений".

Сам Лерос обвинил Арахамию во лжи.

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