Зеленский уволил Лероса, который выступил против Ермака
Президент Владимир Зеленский уволил нардепа "Слуги народа" Гео Лероса с должности своего внештатного советника.
Источник: указ президента №100
Дословно: "Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)".
Детали: Известно, что Лерос один из нардепов "СН", который выступил против инициативы главы офиса президента Андрея Ермака по созданию консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.
Сам Лерос уже отреагировал на увольнение в FB. Он написал: "Вижу, что Ермак уже прочитал мое интервью". Речь идет об интервью "Цензор.нет", где Лерос заявил, что категорически выступает против идеи создания совместного с ОРДЛО совета. По его словам, когда он впервые услышал об этой инициативе, то подумал, что это фейк.
Кроме того, нардеп, один из тех, кто подписался под обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с призывом уволить Сергея Сивохо с должности советника.
Сивохо пытался представить в столице проект "платформы примирения".
По информации УП, в "Слуге народа" может образоваться новая проевропейская либеральная группа, которая будет выступать за Евросоюз и против сдачи Украины. К членам группы записывают и Лероса.
Неформальное лидерство в этой группе пока принадлежит Никите Потураеву и Александру Ткаченко. Сейчас депутатская группа работает над формализацией своего объединения.
В СМИ даже публиковали декларацию нардепов, которые готовятся выделиться и создать демократическую платформу в составе фракции "СН".
Узнать больше:
Фракция полураспада. Кто и почему в "Слуге народа" устроил "минский демарш" Ермак
Зеленский подыгрывает агрессору. Что означает создание совместного органа с боевиками
Диалог на условиях Кремля: что стоит за "мирным планом" Ермака для Донбасса
Предыстория:
- 13 марта глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.
- Часть нардепов фракции "Слуга народа" выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.
- 14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии (7 депутатов - УП) отозвали заявление. Лероса среди них не было. Заявление до сих пор висит на его странице в Facebook.
- Другая часть фракции 14 марта выступила с заявлением в поддержку создания консультативного совета в ТКГ вместе с представителями ОРДЛО.
- При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что многие члены фракции, которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ, изменили свое мнение после встречи с Ермаком.