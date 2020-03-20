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Зеленский уволил Лероса, который выступил против Ермака

Пятница, 20 марта 2020, 14:20
Зеленский уволил Лероса, который выступил против Ермака

Президент Владимир Зеленский уволил нардепа "Слуги народа" Гео Лероса с должности своего внештатного советника.

Источник: указ президента №100

Дословно: "Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)".

Детали: Известно, что Лерос один из нардепов "СН", который выступил против инициативы главы офиса президента Андрея Ермака по созданию консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

Сам Лерос уже отреагировал на увольнение в FB. Он написал: "Вижу, что Ермак уже прочитал мое интервью". Речь идет об интервью "Цензор.нет", где Лерос заявил, что категорически выступает против идеи создания совместного с ОРДЛО совета. По его словам, когда он впервые услышал об этой инициативе, то подумал, что это фейк.

Кроме того, нардеп, один из тех, кто подписался под обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с призывом уволить Сергея Сивохо с должности советника.

Сивохо пытался представить в столице проект "платформы примирения".

По информации УП, в "Слуге народа" может образоваться новая проевропейская либеральная группа, которая будет выступать за Евросоюз и против сдачи Украины. К членам группы записывают и Лероса.

Неформальное лидерство в этой группе пока принадлежит Никите Потураеву и Александру Ткаченко. Сейчас депутатская группа работает над формализацией своего объединения.

В СМИ даже публиковали декларацию нардепов, которые готовятся выделиться и создать демократическую платформу в составе фракции "СН".

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Предыстория: 

  • 13 марта глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.
  • Часть нардепов фракции "Слуга народа" выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.
  • 14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии (7 депутатов - УП) отозвали заявление. Лероса среди них не было. Заявление до сих пор висит на его странице в Facebook.
  • Другая часть фракции 14 марта выступила с заявлением в поддержку создания консультативного совета в ТКГ вместе с представителями ОРДЛО.
  • При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что многие члены фракции, которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ, изменили свое мнение после встречи с Ермаком. 

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийувольнениеАндрей Ермак
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