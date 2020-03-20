Зеленский уволил Лероса, который не симпатизирует Ермаку

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Пятница, 20 марта 2020, 15:20

Президент Владимир Зеленский уволил нардепа "Слуги народа" Гео Лероса с должности своего внештатного советника.

Источник: указ президента №100

Дословно: "Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)".

Детали: Известно, что Лерос один из нардепов "СН", который выступил против инициативы главы офиса президента Андрея Ермака по созданию консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

Кроме того, нардеп, один из тех, кто подписался под обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с призывом уволить Сергея Сивохо с должности советника.

Сивохо пытался представить в столице проект "платформы примирения".

Украинская правда


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