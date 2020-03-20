Президент Владимир Зеленский уволил нардепа "Слуги народа" Гео Лероса с должности своего внештатного советника.

Источник: указ президента №100

Дословно: "Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)".

Детали: Известно, что Лерос один из нардепов "СН", который выступил против инициативы главы офиса президента Андрея Ермака по созданию консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

Сам Лерос уже отреагировал на увольнение в FB. Он написал: "Вижу, что Ермак уже прочитал мое интервью". Речь идет об интервью "Цензор.нет", где Лерос заявил, что категорически выступает против идеи создания совместного с ОРДЛО совета. По его словам, когда он впервые услышал об этой инициативе, то подумал, что это фейк.

Кроме того, нардеп, один из тех, кто подписался под обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с призывом уволить Сергея Сивохо с должности советника.

Сивохо пытался представить в столице проект "платформы примирения".

По информации УП, в "Слуге народа" может образоваться новая проевропейская либеральная группа, которая будет выступать за Евросоюз и против сдачи Украины. К членам группы записывают и Лероса.

Неформальное лидерство в этой группе пока принадлежит Никите Потураеву и Александру Ткаченко. Сейчас депутатская группа работает над формализацией своего объединения.

В СМИ даже публиковали декларацию нардепов, которые готовятся выделиться и создать демократическую платформу в составе фракции "СН".

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