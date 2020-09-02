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Кабмин подготовился к дистанционной работе

Среда, 2 сентября 2020, 15:00
Кабмин подготовился к дистанционной работе

Кабинет министров предусмотрел возможность проводить свои заседания онлайн.

Источник: трансляция заседания правительства 2 сентября

Детали: Правительство приняло решение внести соответствующие изменения в свой регламент. Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что не будет необходимости воспользоваться таким форматом работы, но отметил, что предусмотреть такой вариант нужно на случай обострения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Решение министры приняли, с 1-дневным сроком доработки, чтобы учесть предложения Минцифры.

Прямая речь министра Кабинета министров Олега Немчинова: "Мы изучили весь опыт, который был у наших коллег из Верховной Рады, проработали опыт министерств и предлагаем внести изменения в действующий регламент, которым предусмотреть возможность проведения заседаний правительства, а также правительственных комитетов в режиме онлайн.

Председательствующий будет формировать повестку дня, а члены правительства смогут участвовать или непосредственно в здании правительства, или находясь в режиме видеоконференции с защищенным связью".

Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министровкарантинкоронавирус
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