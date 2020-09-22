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Новости 22 сентября: самоубийства в больнице, антирекорд по заболеваемости

Вторник, 22 сентября 2020, 21:11

В столичной больнице, где лечат COVID, двое мужчин покончили с собой, Предыдущая неделя побила антирекорд по заболеваемости на COVID-19 в мире, — актуальные новости 22 сентября.

О самоубийствах в больнице

В Киевской городской клинической больнице №4 при трагических обстоятельствах погибли двое мужчин, вероятно они покончили жизнь самоубийством. По предварительным данным, они были больны коронавирусом.

Об антирекорде по заболеваемости

За 14-20 сентября на COVID-19 в мире заболели около 2 миллионов человек, что является рекордным недельным показателем с начала пандемии.

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