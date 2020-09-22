Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 22 вересня: самогубства в лікарні, антирекорд захворюваності

Вівторок, 22 вересня 2020, 21:11
Новини 22 вересня: самогубства в лікарні, антирекорд захворюваності

У столичній лікарні, де лікують COVID, двоє чоловіків наклали на себе руки, Попередній тиждень побив антирекорд захворюваності на COVID-19 у світі, — актуальні новини 22 вересня.

Про самогубства в лікарні

У Київській міській клінічній лікарні №4 за трагічних обставин загинули двоє чоловіків, ймовірно вони покінчили життя самогубством. За попередніми даними, вони були хворі на коронавірус. 

Про антирекорд захворюваності

За 14-20 вересня на COVID-19 у світі захворіли близько 2 мільйонів осіб, що є рекордним тижневим показником з початку пандемії.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

"Опозиційна платформа – За життя" висунула на вибори мера Києва Олександра Попова - колишнього "регіонала", голову КМДА часів президентства Віктор Януковича.

Прикордонники затримали 11 паломників-хасидів, які намагалися перетнути кордон в обхід встановленим контрольно-пропускним пунктам.

Обвинувачений у побитті гітариста і співзасновника групи "Ляпіс Трубецькой" Руслана Владико мінчанин Сергій Шукало отримав п'ять років колонії суворого режиму.

Володимир Путін, виступаючи на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, сказав, що для відновлення світової економіки в період пандемії необхідне "розчищення від обмежень і санкцій".

Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за викрадення авто. Зокрема, унеможливлюється покарання у вигляді штрафу

В Україні запущено в продаж єдиний електронний квиток SmartTicket для потягів далекого сполучення і міського транспорту в Києві.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: