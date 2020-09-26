Пострадавший в результате катастрофы АН-26 умер в больнице

Пострадавший в результате катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области, который находился в тяжелом состоянии в больнице, умер.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии – умер.

Всего погибло 23 человека, 1 человек пострадал, поиски трех человек продолжаются".

Детали: ГСЧС также сообщает, что по поручению президента создана Государственная комиссия под председательством вицепремьера Олега Уруского для выяснения обстоятельств падения самолета АН-26 и оказания необходимой помощи пострадавшим.

На месте трагедии работают: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

ГБР начало уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшего катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины). Следователи и эксперты Нацполиции привлечены к проведению расследования.

Что предшествовало: В субботу утром ГСЧС сообщила, что на месте катастрофы найдено тело еще одного, 23-го погибшего. Впоследствии информацию об этом с сайта ГСЧС убрали из-за того, что тело пока не идентифицировано. Поэтому вместе с умершим в больнице ГСЧС пока сообщает о 23 погибших.

Предыстория: