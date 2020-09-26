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Пострадавший в результате катастрофы АН-26 умер в больнице

Суббота, 26 сентября 2020, 11:07
Пострадавший в результате катастрофы АН-26 умер в больнице
фото Офиса президента

Пострадавший в результате катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области, который находился в тяжелом состоянии в больнице, умер.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии – умер.

Всего погибло 23 человека, 1 человек пострадал, поиски трех человек продолжаются".

Детали: ГСЧС также сообщает, что по поручению президента создана Государственная комиссия под председательством вицепремьера Олега Уруского для выяснения обстоятельств падения самолета АН-26 и оказания необходимой помощи пострадавшим.

На месте трагедии работают: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

ГБР начало уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшего катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины). Следователи и эксперты Нацполиции привлечены к проведению расследования.

Что предшествовало: В субботу утром ГСЧС сообщила, что на месте катастрофы найдено тело еще одного, 23-го погибшего. Впоследствии информацию об этом с сайта ГСЧС убрали из-за того, что тело пока не идентифицировано. Поэтому вместе с умершим в больнице ГСЧС пока сообщает о 23 погибших.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По предварительной информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое пострадали. Однако ГСЧС сообщала о 22 погибших, 2 пострадавших и поисках еще 3 человек. 
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Украинская правда

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Темы: Катастрофа АН26ГСЧС
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