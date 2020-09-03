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На Украину надвигается похолодание и дожди

Четверг, 3 сентября 2020, 13:07
На Украину надвигается похолодание и дожди

В ближайшие сутки с Центральной Европы на большую часть территории Украины переместится более прохладный и влажный воздух, поэтому температура почти везде, кроме запада, снизится.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В пятницу ночью в большинстве северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме западных и восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с, на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, в западных областях 8-13°; днем 20-25°, в южных, восточных, Днепропетровской областях и Крыму 26-31°.

В Киеве 4 сентября - кратковременный дождь, ночью возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 15-17°, днем 20-22°.

В субботу в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, дожди, грозы, в Херсонской и Запорожской областях местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный ( на востоке – юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на востоке и юге страны до 19°, днем 22-27°.

В столице 5 сентября – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

Дополнительно: 3 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 24-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Темы: погода
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