Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Торгового представителя Украины лишили большинства полномочий

Четверг, 3 сентября 2020, 16:00

Большинство полномочий, касающихся внешней торговли, перешли новоназначенному заместителю министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александру Романишину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на facebook-страницу министерства.

В частности, Александр Романишин будет отвечать за государственную политику в сфере развития экспорта и вопросов интеллектуальной собственности. В частности, он будет координировать работу следующих департаментов Минэкономики: департамента развития сферы интеллектуальной собственности; защиты национального производителя и санкционной политики.

Романишин был назначен на должность заместителя министра 29 июля. До этого он работал в Министерстве цифровой трансформации и международной аудиторской компании EY.

Стоит отметить, что до сих пор указанные департаменты подпадали под управление торгового представителя Украины Тараса Качки. Теперь же, в соответствии с распределением полномочий, изложенным на сайте министерства, торговый представитель будет курировать только работу двух департаментов: международного сотрудничества, а также многосторонних и двусторонних торговых соглашений.

Темы: торговляУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Военный погиб на пожаре в Луганской области – штаб ООС

Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс

Рада ужесточила наказание за угон авто

Нацбанк сохранил ставку на уровне 6% годовых

Рада провалила назначении членов конкурсной комиссии для САП

видеоЛукашенко назвал отравление Навального фейком и говорит, что имеет доказательства

Все новости...
торговля
Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире
Минфин отчитался о первом месяце работы "кассовых аппаратов в смартфоне"
Продажи новых легковых авто в августе упали на 16% – ассоциация
Последние новости
16:25
Украинского бойца смешанных боевых искусств дисквалифицировали
16:15
После ожесточенных столкновений на протестах в Болгарии задержаны более сотни человек
16:11
В Словакии суд оправдал бизнесмена Кочнера по делу об убийстве журналиста
16:02
Зеленский поручил Кабмину облегчить иностранным IТ-шникам иммиграцию
16:00
Торгового представителя Украины лишили большинства полномочий
15:59
Военный погиб на пожаре в Луганской области – штаб ООС
15:54
AirBaltic анонсировала прямые рейсы из Киева в Вильнюс
15:41
Шмыгаль заверил Зеленского, что школы полностью обеспечены защитой от COVID-19
15:40
Минэкономики планирует получить прирост экономики на 2,7% из-за обновления грузовых вагонов
15:21
Кипр блокирует санкции ЕС за Керченский мост и кибератаки на Бундестаг
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!