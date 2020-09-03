Торгового представителя Украины лишили большинства полномочий

Большинство полномочий, касающихся внешней торговли, перешли новоназначенному заместителю министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александру Романишину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на facebook-страницу министерства.

В частности, Александр Романишин будет отвечать за государственную политику в сфере развития экспорта и вопросов интеллектуальной собственности. В частности, он будет координировать работу следующих департаментов Минэкономики: департамента развития сферы интеллектуальной собственности; защиты национального производителя и санкционной политики.

Романишин был назначен на должность заместителя министра 29 июля. До этого он работал в Министерстве цифровой трансформации и международной аудиторской компании EY.

Стоит отметить, что до сих пор указанные департаменты подпадали под управление торгового представителя Украины Тараса Качки. Теперь же, в соответствии с распределением полномочий, изложенным на сайте министерства, торговый представитель будет курировать только работу двух департаментов: международного сотрудничества, а также многосторонних и двусторонних торговых соглашений.