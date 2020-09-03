НАБУ: Решение ВСП по судьям ОАСК может свидетельствовать о связи между ними
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что Высший совет правосудия под надуманным предлогом вернул ходатайство об отстранении некоторых судей Окружного административного суда Киева на время расследования и пренебрег доказательствами вручения подозрений судьям.
Источник: заявление НАБУ, обнародованное 3 сентября в ответ на решения ВСП от 1 сентября в отношении судьи Павла Вовка и его коллег
Дословно бюро: "ВСП пренебрег фактам следствия, приняв решение в защиту уличенных в злоупотреблениях судей ОАСК. Аргументы, которые ВСП использовал, встав на защиту судей ОАСК, по мнению НАБУ, являются надуманными и могут свидетельствовать о наличии связей с фигурантами опубликованных Национальным бюро аудиозаписей – доказательств в уголовном производстве".
Детали: НАБУ отмечает, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили голове ОАСК и четырем судьям этого же суда о подозрении по процедуре, предусмотренной статьями 135, 278 УПК Украины: сообщения о подозрениях вручили руководителю аппарата ОАСК и направили заказными отправлениями по почте домой.
Это был вынужденный шаг, потому судей проинформировали о намерениях следствия – и их не было по месту работы и проживания.
НАБУ добавляет, что потом, несмотря на многочисленные сообщения о вызовах, подозреваемые судьи ОАСК уклонялись от личного получения сообщений, продолжали отпуска и скрывались от органа досудебного расследования – и только после объявления их в розыск появились на рабочих местах и заявили о своем присутствии.
После этого им лично повторно вручили соответствующие сообщения о подозрении. Документы, подтверждающие этот факт, есть среди материалов, представленных в ВСП, подчеркивает НАБУ.
Но "ВСП проигнорировала эти очевидные факты, заявив об отсутствии доказательств надлежащего вручения подозрений четырем судьям ОАСК", возмущается бюро.
Высший совет правосудия признал надлежащим вручения уведомления о подозрении одному из судей, хотя все они получали их одинаково.
НАБУ напоминает, что детективы в ходе расследования обнаружили информацию о возможной связи между подозреваемыми судьями ОАСК и членами ВСП, которые рассматривали ходатайство об их отстранении.
Дословно НАБУ: "Отказывая в удовлетворении ходатайств по двум судьям якобы в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых им подозрений, ВСП сознательно проигнорировал наличие в материалах ходатайства постановления следственного судьи ВАКС о разрешении на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства. Это разрешение получено после сообщения судьям ОАСК и другим лицам о подозрении...
Отказ ВСП отстранить судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в захвате государственной власти, от правосудия на время расследования их злоупотреблений, свидетельствует о нежелании очищать судебную систему".
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Предыстория:
- Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
- 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка на основании того, что прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом.
- Также ВСП не поддержал отстранение от правосудия судей ОАСК Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко. По судьям Погрибниченко, Огурцову и Келеберде вернула ходатайство генпрокурору, а по Аблову и Качуре отказала, указав, что доказательства против заместителя Вовка Аблова получены незаконно.
- НАБУ перед заседаниями Высшего совета правосудия обнародовало записи разговоров в доказательство того, что Вовк связан с тремя членами ВСП, поэтому те не должны рассматривать отстранение судей ОАСК.