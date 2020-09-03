НАБУ: Решение ВСП по судьям ОАСК может свидетельствовать о связи между ними

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что Высший совет правосудия под надуманным предлогом вернул ходатайство об отстранении некоторых судей Окружного административного суда Киева на время расследования и пренебрег доказательствами вручения подозрений судьям.

Источник: заявление НАБУ, обнародованное 3 сентября в ответ на решения ВСП от 1 сентября в отношении судьи Павла Вовка и его коллег

Дословно бюро: "ВСП пренебрег фактам следствия, приняв решение в защиту уличенных в злоупотреблениях судей ОАСК. Аргументы, которые ВСП использовал, встав на защиту судей ОАСК, по мнению НАБУ, являются надуманными и могут свидетельствовать о наличии связей с фигурантами опубликованных Национальным бюро аудиозаписей – доказательств в уголовном производстве".

Детали: НАБУ отмечает, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили голове ОАСК и четырем судьям этого же суда о подозрении по процедуре, предусмотренной статьями 135, 278 УПК Украины: сообщения о подозрениях вручили руководителю аппарата ОАСК и направили заказными отправлениями по почте домой.

Это был вынужденный шаг, потому судей проинформировали о намерениях следствия – и их не было по месту работы и проживания.

НАБУ добавляет, что потом, несмотря на многочисленные сообщения о вызовах, подозреваемые судьи ОАСК уклонялись от личного получения сообщений, продолжали отпуска и скрывались от органа досудебного расследования – и только после объявления их в розыск появились на рабочих местах и ​​заявили о своем присутствии.

После этого им лично повторно вручили соответствующие сообщения о подозрении. Документы, подтверждающие этот факт, есть среди материалов, представленных в ВСП, подчеркивает НАБУ.

Но "ВСП проигнорировала эти очевидные факты, заявив об отсутствии доказательств надлежащего вручения подозрений четырем судьям ОАСК", возмущается бюро.

Высший совет правосудия признал надлежащим вручения уведомления о подозрении одному из судей, хотя все они получали их одинаково.

НАБУ напоминает, что детективы в ходе расследования обнаружили информацию о возможной связи между подозреваемыми судьями ОАСК и членами ВСП, которые рассматривали ходатайство об их отстранении.

Дословно НАБУ: "Отказывая в удовлетворении ходатайств по двум судьям якобы в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых им подозрений, ВСП сознательно проигнорировал наличие в материалах ходатайства постановления следственного судьи ВАКС о разрешении на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства. Это разрешение получено после сообщения судьям ОАСК и другим лицам о подозрении...

Отказ ВСП отстранить судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в захвате государственной власти, от правосудия на время расследования их злоупотреблений, свидетельствует о нежелании очищать судебную систему".