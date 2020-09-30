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Офис Зеленского: Заявления Фокина расходятся с позицией государства, им дана оценка

Среда, 30 сентября 2020, 08:28

Офис президента Владимира Зеленского возмущен позицией первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина о том, что войны России с Украиной на Донбассе нет, это утверждение расходится с позицией Украины.

Источник: пресс служба президента Украины

Дословно: "Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение.

Тем более официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины.

Работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе всегда базировалась на полном смысле национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне и кто есть кто в этой войне. Личное мнение каждого из представителей Украины не только ни разу не мешали переговорам, но и не противоречили официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией.

Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать".

Детали: У Зеленского отметили, что "целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинском условиях", то есть абсолютное и длительное прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращение Украине контроля над границей с Россией.

Для этого и работает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, напомнили Фокину.

Темы: ТКГОфис президентаЗеленскийДонбассвойна


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