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Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак

Вторник, 29 сентября 2020, 22:44
Фокин должен уйти из ТКГ – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти с Трехсторонней контактной группы.

Источник: Ермак в Facebook

Детали: Ермак отреагировал на слова Фокина о том, что он не видит доказательств, что на Донбассе продолжается война между Украиной и Россией: "Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти с ТКГ".

Прямая речь Ермака: "Да, у нас идет война, в которой Россия - сторона конфликта, а не наблюдателя. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции.

Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, только и может означать восстановление подлинного мира. Россия должна уйти из нашей земли, забрав все свое - армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры. А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы, и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться...

Трехсторонняя контакта группа не принимает никаких решений, а есть логистическим площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами "Нормандского формата" ...

Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти с ТКГ".

Что было раньше: На заседании 29 сентября комитет заслушал первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

Он заявил, что не видит никакого подтверждения тому, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. По его словам, на востоке Украины против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.

Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса. Он не изменил своего мнения и до сих пор считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".

По результатам заседания комитет решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить Фокина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем и призвал отправить "снова на пенсию".

Предыстория:

  • 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
  • Позже его внучка Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастнак решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
  • Фокин заявлял, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощения для тех, кто убивал и совершал насилие.
  • Также Фокин считает, что на неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать международный временное правительствоООН для проведения там местных выборов.
  • Заявления Фокина относительно амнистии и особого статуса критиковали в Кабмине и Офисе президента

Украинская правда

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