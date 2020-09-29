Комитет Рады рекомендует Зеленскому уволить Фокина

По результатам заседания комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

Источник: заседание комитета 29 сентября, Facebook-страница нардепа Романа Лозинского

Дословно текст обращения: "Осудить высказывания и действия первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина и прекратить его пребывания в составе соответствующей делегации".

Детали: В частности, на заседании комитета нардепы решили "инициировать принятие Верховной Радой постановления об обращении к президенту Украины, председателю СНБО Владимиру Александровичу Зеленскому относительно недопущения предательства национальных интересов Украины в ходе осуществления политико-дипломатических мер для прекращения продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины".

Такое решение поддержали 10 членов комитета из 16 присутствующих.

Текста предлагаемого постановления на комитете не озвучивали. Многим нардепам это не понравилось, поэтому они его не поддержали. Позже Лозинский опубликовал текст постановления, где речь шла, в том числе, и об увольнении Фокина.

На заседании 29 сентября комитет заслушал первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. По его словам, на востоке Украины против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.

Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса. Он не изменил своего мнения и до сих пор считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".

Что было раньше: Народные депутаты "Голоса" заявили, что подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Фокина.

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