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"Махрового идиота нельзя спрятать за пенсией": Аваков призвал гнать Фокина

Вторник, 29 сентября 2020, 20:22

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал отправить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина "снова на пенсию".

Источник: Аваков в Facebook

Прямая речь Авакова: "Фокин, на войне, которой, как Вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском! Мерзавец.

"Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию".

Детали: Глава МВД отметил, что слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев.

Что было раньше: На заседании 29 сентября комитет заслушал первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

Он заявил, что не видит никакого подтверждения тому, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. По его словам, на востоке Украины против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.

Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса. Он не изменил своего мнения и до сих пор считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".

По результатам заседания комитет решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить Фокина.

Предыстория:

  • 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
  • Позже его внучка Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастнак решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
  • Фокин заявлял, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощения для тех, кто убивал и совершал насилие.
  • Также Фокин считает, что на неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать международный временное правительствоООН для проведения там местных выборов.
  • Заявления Фокина относительно амнистии и особого статуса критиковали в Кабмине и Офисе президента.

Украинская правда
Темы: АваковвойнаДонбасс


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