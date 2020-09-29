Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал отправить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина "снова на пенсию".

Источник: Аваков в Facebook

Прямая речь Авакова: "Фокин, на войне, которой, как Вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском! Мерзавец.

"Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию".

Детали: Глава МВД отметил, что слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев.

Что было раньше: На заседании 29 сентября комитет заслушал первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

Он заявил, что не видит никакого подтверждения тому, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. По его словам, на востоке Украины против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.

Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса. Он не изменил своего мнения и до сих пор считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".

По результатам заседания комитет решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить Фокина.

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