Зеленский назначил фигуранта пленок судьи Вовка в состав госкомиссии
Президент Владимир Зеленский назначил членом комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которого вместе с судьями ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.
Источник: указ президента №370, НАБУ
Детали: 1 сентября на сайте президента опубликовали указ о составе комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. Одним из ее членов по согласию является Холоднюк, которому НАБУ сообщило о подозрении в причастности к преступной организации Окружного административного суда Киева.
Детективы подозревают, что Холоднюк договорился с главой ОАСК Павлом Волком о блокировании конкурса на должность главы ГСА, которую он занимал.
Участвовать в этом конкурсе Холоднюк не мог, поскольку не соответствовал его требованиям, поэтому благодаря ОАСК ему удалось заблокировать назначение нового руководителя и сохранить должность.
Сам Холоднюк отрицает, что получил подозрение НАБУ.
Что предшествовало: В НАБУ заявили, что сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.
Судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти.
У Зеленского заявили, что он не будет комментировать обвинения против судей Окружного административного суда Киева, но взял их к сведению.
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Предыстория:
- Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
- 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка на основании того, что прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом.
- Также ВСП не поддержал отстранение от правосудия судей ОАСК Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко. По судьям Погрибниченко, Огурцову и Келеберде вернула ходатайство генпрокурору, а по Аблову и Качуре отказала, указав, что доказательства против заместителя Вовка Аблова получены незаконно.