Зеленский назначил фигуранта пленок судьи Вовка в состав госкомиссии

Президент Владимир Зеленский назначил членом комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которого вместе с судьями ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Источник: указ президента №370, НАБУ

Детали: 1 сентября на сайте президента опубликовали указ о составе комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции. Одним из ее членов по согласию является Холоднюк, которому НАБУ сообщило о подозрении в причастности к преступной организации Окружного административного суда Киева.

Детективы подозревают, что Холоднюк договорился с главой ОАСК Павлом Волком о блокировании конкурса на должность главы ГСА, которую он занимал.

Участвовать в этом конкурсе Холоднюк не мог, поскольку не соответствовал его требованиям, поэтому благодаря ОАСК ему удалось заблокировать назначение нового руководителя и сохранить должность.

Сам Холоднюк отрицает, что получил подозрение НАБУ.

Что предшествовало: В НАБУ заявили, что сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

У Зеленского заявили, что он не будет комментировать обвинения против судей Окружного административного суда Киева, но взял их к сведению.

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