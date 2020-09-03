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Зеленский отстранился от обвинений в адрес судей ОАСК

Четверг, 3 сентября 2020, 18:01

Президент Владимир Зеленский не будет комментировать обвинения против судей Окружного административного суда Киева, но взял их к сведению, заявили в Офисе президента.

Источник: Офис президента в ответ на требования к Зеленскому "отреагировать" на обвинения против судей Окружного админсуда Киева

Дословно: "Конституцией Украины установлено четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Это уже неоднократно толковалось в решениях Конституционного Суда и объяснялось во многочисленных комментариях экспертов-юристов. С корпусом этих текстов легко ознакомиться.

Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинением против судей. Даже если рассматривать полномочия президента в пределах теоретической концепции так называемых скрытых полномочий (inherent powers), не выписанных в Конституции, все равно кажется сомнительным требование к президенту давать такую ​​оценку.

Также президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц. Президент, как и любой гражданин в государстве, может поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, касающейся открытых данных уголовных производств, но не более.

Приняли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также о рассмотрении соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия. Надеемся, что расследование такой громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства".

Детали: В ОП добавили, что после смены власти в 2019 году Национальное антикоррупционное бюро Украины получило всю необходимую законодательную поддержку для независимой оперативной работы. Также были обеспечены все условия для функционирования Антикоррупционного суда.

На Банковой надеются, что "эта политическая инвестиция даст соответствующий результат для общества и утверждения принципа верховенства права".

Там уверяют, что "судебная реформа остается приоритетом для государства".

И добавляют, что сейчас ни у президента, ни у Верховной Рады нет законной возможности увольнять судей и радикально перестраивать судебную систему.

Темы: ЗеленскийсудскандалОфис президента


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