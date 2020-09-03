Зеленский отстранился от обвинений в адрес судей ОАСК
Президент Владимир Зеленский не будет комментировать обвинения против судей Окружного административного суда Киева, но взял их к сведению, заявили в Офисе президента.
Источник: Офис президента в ответ на требования к Зеленскому "отреагировать" на обвинения против судей Окружного админсуда Киева
Дословно: "Конституцией Украины установлено четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Это уже неоднократно толковалось в решениях Конституционного Суда и объяснялось во многочисленных комментариях экспертов-юристов. С корпусом этих текстов легко ознакомиться.
Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинением против судей. Даже если рассматривать полномочия президента в пределах теоретической концепции так называемых скрытых полномочий (inherent powers), не выписанных в Конституции, все равно кажется сомнительным требование к президенту давать такую оценку.
Также президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц. Президент, как и любой гражданин в государстве, может поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, касающейся открытых данных уголовных производств, но не более.
Приняли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также о рассмотрении соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия. Надеемся, что расследование такой громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства".
Детали: В ОП добавили, что после смены власти в 2019 году Национальное антикоррупционное бюро Украины получило всю необходимую законодательную поддержку для независимой оперативной работы. Также были обеспечены все условия для функционирования Антикоррупционного суда.
На Банковой надеются, что "эта политическая инвестиция даст соответствующий результат для общества и утверждения принципа верховенства права".
Там уверяют, что "судебная реформа остается приоритетом для государства".
И добавляют, что сейчас ни у президента, ни у Верховной Рады нет законной возможности увольнять судей и радикально перестраивать судебную систему.
Этому предшествовало: Президент не комментировал дело ОАСК ни после появления первых "пленок Вовка" в июле 2019 года, ни после второй публикации записей в июле 2020 года.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Предыстория:
- Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
- 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка на основании того, что прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом.
- Также ВСП не поддержал отстранение от правосудия судей ОАСК Владимира Келеберды, Евгения Аблова, Игоря Качура, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко. По судьям Погрибниченко, Огурцову и Келеберде вернула ходатайство генпрокурору, а по Аблову и Качуре отказала, указав, что доказательства против заместителя Вовка Аблова получены незаконно.
- НАБУ перед заседаниями Высшего совета правосудия обнародовало записи разговоров в доказательство того, что Вовк связан с тремя членами ВСП, поэтому те не должны рассматривать отстранение судей ОАСК. НАБУ настаивает на этом дальше, называя надуманными основания ВСП для отказа рассматривать этот вопрос.