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COVID-19 в Черновицкой области: В статусе контактных лиц находятся более 4500 человек

Суббота, 5 сентября 2020, 01:14
COVID-19 в Черновицкой области: В статусе контактных лиц находятся более 4500 человек

По состоянию на 4 сентября, в Черновицкой области более 4500 человек, родственники который болеют коронавирусом, находятся в статусе контактных лиц.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Прямая речь: "Новые больные, число образцов, которые разработал лабораторный центр, количество людей, выздоровели - эти цифры обычно привлекают наше внимание.

Вместе с тем, у каждого больного есть семья, друзья, коллеги, то есть те, кто, как правило, попадает в перечень так называемых "контактных" человек. Сколько их, мы не задумываемся. Так вот, сейчас в этом статусе находятся более 4500 буковинцев.

Поэтому очень прошу, оградите себя, носите маски и соблюдайте дистанцию. Тогда даже если случайно и встретитесь с вирусом, он будет против вас бессилен".

 

Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус
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