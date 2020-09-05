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COVID-19 в Чернівецькій області: у статусі контактних осіб перебувають понад 4500 людей

Субота, 5 вересня 2020, 01:14

Станом на 4 вересня, в Чернівецькій області понад 4500 людей, родичи який хворіють на коронавірус, перебувають в статусі контактних осіб.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Нові хворі, число зразків, які опрацював лабораторний центр, кількість людей, що одужали – ці цифри зазвичай привертають нашу увагу.

Разом із тим, у кожного недужого є родина, друзі, колеги, тобто ті, хто, як правило, потрапляє до переліку так званих "контактних" осіб. Скільки їх, ми не замислюємося. Так ось, зараз у цьому статусі перебувають більш як 4500 буковинців.

Тому дуже прошу, убезпечте себе, носіть маски та дотримуйтеся дистанції. Тоді навіть якщо випадково і зустрінетеся з вірусом, він буде проти вас безсилий".

 

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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