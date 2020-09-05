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60 тонн алкоголя: должностных лиц ГФС Тернопольщины подозревают в растрате

Суббота, 5 сентября 2020, 10:19
Фото Нацполиции

Группа должностных лиц ГФС Тернопольской области, в том числе руководитель управления, подозревается в растрате изъятого имущества.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Оперативники управления стратегических расследований Тернопольской области Нацполиции, следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове, под процессуальным руководством прокуратуры Тернопольской области разоблачили преступную группу должностных лиц областного управления ГФС, среди которых: руководитель одного из управлений, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор.

Подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, вопреки судебному решению о передаче на технологическую переработку изъятых в пределах уголовных производств фальсифицированных алкогольных напитков и спирта специализированному госпредприятию, передали 60 тонн продукции на уничтожение частному предприятию.

Согласно заключению экономической экспертизы, за технологическую переработку государственный бюджет недополучил более 120 тысяч гривен".

Детали: 4 сентября восьми должностным лицам ГФС Тернопольской области правоохранители сообщили о подозрении по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.2 ст.382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Фискальная службаТернопольская областьполиция


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