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У патриарха Филарета воспаление легких

Суббота, 5 сентября 2020, 14:16
У патриарха Филарета воспаление легких

У патриарха Филарета, у которого недавно был обнаружен коронавирус, диагностировано воспаление легких.

Источник: страница Филарета в Facebook

Дословно: "Сообщаем, что состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное.

Диагностировано воспаление легких".

Что предшествовало: В пятницу в УПЦ Киевского патриархата сообщили, что у патриарха Филарета обнаружили COVID-19, он находится в больнице.

Напомним: Филарету (в миру Михаил Денисенко) 91 год.

В марте почетный патриарх ПЦУ Филарет заявлял, что "эпидемия – это наказание Божие за грехи людей", одним из которых он назвал однополые браки.

С начала карантина в Украине из-за коронавируса переболели многие представители церквей, в частности из числа так называемой "УПЦ Московского патриархата". На жесткой фазе карантина храмы закрывали для прихожан, чтобы предотвратить массовое распространение COVID-19.

Украинская правда

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Темы: Филареткоронавирус
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