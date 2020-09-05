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У патріарха Філарета запалення легенів

Субота, 5 вересня 2020, 14:16

У патріарха Філарета, у якого нещодавно було виявлено коронавірус, діагностовано запалення легенів.

Джерело: сторінка Філарета у Facebook

Дослівно: "Повідомляємо, що стан здоров'я патріарха Філарета задовільний.

Діагностовано запалення легенів".

Що передувало: У п'ятницю в УПЦ Київського патріархату повідомили, що в патріарха Філарета виявили COVID-19, він перебуває у лікарні.

Нагадаємо: Філарету (в миру Михайло Денисенко) 91 рік.

У березні почесний патріарх ПЦУ Філарет заявляв, що "епідемія – це покарання Боже за гріхи людей", одним із яких він назвав одностатеві шлюби.

Від початку карантину в Україні через коронавірус перехворіли чимало представників церков, зокрема з числа так званої "УПЦ Московського патріархату". На жорсткій фазі карантину храми закривали для прихожан, щоб запобігати масовому поширенню COVID-19.

Українська правда
Теми: Філареткоронавірус


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