В Чехии впервые с начала эпидемии почти 800 заражений коронавирусом

В пятницу лаборатории в Чехии подтвердили заражение коронавирусом у 798 человек, что является максимальным показателем за один день с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Предыдущий самый большой показатель заражений был зафиксирован в четверг и составил 679 новых случаев заболевания.

Число заболевших в настоящее время, которое составляет почти 7800 человек, также является рекордным. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме.

В больницах находятся 190 пациентов или менее трех процентов от общего числа зараженных.

За прошедшую неделю количество госпитализированных увеличилось на 30 процентов. По последним данным, 44 пациента нуждаются в интенсивной терапии в стационарах.

На этой неделе в стране растет число заразившихся еще в минувшее воскресенье в Чехии обнаружили более 100 заражений, а потом все больше и больше.

Власти страны уже ввели новые ограничительные меры в Праге, теперь в магазинах и торговых центрах граждане обязаны носить маски. Бары, рестораны и ночные клубы будут закрыты с полуночи до 6 утра.