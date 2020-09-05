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В Британии климатические активисты заблокировали типографии, задержав выход ряда газет

Суббота, 5 сентября 2020, 21:30

Британская полиция задержала более 70 человек после того как активисты группы Extinction Rebellion, что борется с изменением климата, заблокировали две типографии и задержали выход газет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Сегодня утром демонстранты заблокировали доступ к двум типографиям в Броксборне (Хартфордшир) и Ноусли, недалеко от Ливерпуля, используя транспортные средства и бамбуковые конструкции. В результате грузовики со свежей прессой не смогли покинуть территорию типографий.

Демонстранты обвинили газеты в том, что они не сообщают об изменении климата.

Печатные станки типографий выпускают такие издания как The Sun, The Times, The Sun On Sunday и The Sunday Times. Так же там печатаются и обрабатываются такие газеты, как The Daily Telegraph и Sunday Telegraph, Daily Mail и Mail On Sunday, London Evening Standard и отдельные приложения Guardian.

The Times извинилась перед читателями в своем твите, заявив, что она "работает над тем, чтобы газеты доставлялись розничным торговцам как можно скорее". Другие издания также принесли извинения читателям.

Демонстрации у обеих типографий закончились вскоре после 11 утра.

Эта акция означала, что сотни тысяч людей, которые обычно получают The Sun, не смогли прочесть интервью с сэром Дэвидом Аттенборо, в котором он объясняет, почему он поддерживает Extinction Rebellion и что читатели Sun могут сделать, чтобы помочь уменьшить изменение климата.

Темы: Великобритания
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