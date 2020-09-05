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У Британії кліматичні активісти заблокували друкарні, затримавши вихід низки газет

Субота, 5 вересня 2020, 21:30

Британська поліція затримала більше 70 осіб після того як активісти групи Extinction Rebellion, що бореться зі зміною клімату, заблокували дві друкарні і затримали вихід газет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Сьогодні вранці демонстранти заблокували доступ до двох друкарень в Броксборні (Хартфордшир) і Ноуслі, недалеко від Ліверпуля, використовуючи транспортні засоби і бамбукові конструкції. В результаті вантажівки зі свіжою пресою не змогли залишити територію друкарень.

Демонстранти звинуватили газети в тому, що вони не повідомляють про зміну клімату.

Друкарські верстати друкарень  випускають такі видання як The Sun, The Times, The Sun On Sunday і The Sunday Times. Так само там друкуються і обробляються такі газети, як The Daily Telegraph та Sunday Telegraph, Daily Mail і Mail On Sunday, London Evening Standard і окремі додатки Guardian.

The Times вибачилася перед читачами у своєму твіті, заявивши, що вона "працює над тим, щоб газети доставлялися роздрібним торговцям якомога швидше". Інші видання також принесли вибачення читачам.

Демонстрації біля обох друкарень закінчилися незабаром після 11 ранку.

Ця акція означала, що сотні тисяч людей, які зазвичай отримують The Sun, не змогли прочитати інтерв'ю з сером Девідом Аттенборо, в якому він пояснює, чому він підтримує Extinction Rebellion і що читачі Sun можуть зробити, щоб допомогти зменшити зміну клімату.

Теми: Велика Британія


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