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ОП о потере на Донбассе: Требуем от России прекратить провокации

Понедельник, 7 сентября 2020, 13:31
ОП о потере на Донбассе: Требуем от России прекратить провокации

Из-за нарушения перемирия Украина требует от России повлиять на боевиков Донбасса, совершающих провокационные действия, в следствие которых украинское войско понесло потери.

Источник: комментарий Офиса президента Украины "Укринформу"

Дословно ОП: "Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных отличных случая, совершенных с провокационной целью.

Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня.

Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ.

Однако при необходимости украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника".

Детали: В Офисе главы государства проинформировали, что в воскресенье, 6 сентября, президент Владимир Зеленский провел специальное совещание на счет обстрелов террористических организаций "ЛНР", "ДНР", из-за которых один украинский военный погиб, а один был ранен.

По результатам совещания были отданы приказы, в том числе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Также Украина приняла неотложные меры, предусмотренные договоренности Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года о введении с 27 июля дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно – немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

В Офисе Зеленского отметили, что представители Трехсторонней контактной группы провели внеочередное заседание по ситуации в воскресенье и снова соберутся в понедельник.

В ОП отметили что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных, а теперь Зеленский "крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки".

Этому предшествовало: 6 сентября боевики обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета – и ранили украинского военного. В тот же день боевики второй раз нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку от Причепиловки на Луганщине – там погиб украинский военнослужащий.

За день до того главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин объявил, что в понедельник, 7 сентября, его люди откроют огонь по "незаконно возведенным (украинской стороной) инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", и призвал Киев вывести оттуда людей, чтобы не было жертв.

Миссия ОБСЕ засвидетельствовала, что не обнаружила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы по сравнению с 5 июля 2020 года.

Темы: ДонбассперемириеОфис президентаРосcия
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