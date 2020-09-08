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Почти 2 тысяч сотрудников МВД заболели коронавирусом

Вторник, 8 сентября 2020, 03:40
Почти 2 тысяч сотрудников МВД заболели коронавирусом

Среди сотрудников Министерства внутренних дел коронавирус подтвердили в около 2 тысяч человек.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "У нас на сегодня из 345 тысяч сотрудников МВД уже почти 2 тысячи заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране".

Детали: Геращенко также рассказал, что МВД получило 2,6 млрд грн на доплаты для 87 тысяч работников министерства. Речь идет о полицейских (67 тысяч), сотрудников Нацгвардии и пограничников (20 тысяч).

"Все они работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом", – объяснил замминистра.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Напомним:

  • Всего за время пандемии в Украине 138 068 человек заболели коронавирусной болезнью COVID-19, из них 2877 человек стали ее жертвами, 62 606 уже выздоровели. Сейчас болеют 72 585 жителей Украины.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: МВДкоронавирус
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