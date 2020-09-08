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ЕС продолжит персональные санкции против РФ за агрессию против Украины – СМИ

Вторник, 8 сентября 2020, 11:22

Послы ЕС в среду продолжат санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины. Продление будет на шесть месяцев, как обычно", - написал Джозвяк.

Напомним, последний раз Совет ЕС решил продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения по 44 компаний за нарушение территориальной целостности Украины 13 марта этого года.

Санкции заключаются в замораживании банковских активов и запрете на въезд в Евросоюз.

Темы: ЕСсанкцииРосcияУкраина


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