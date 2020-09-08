Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС продолжит персональные санкции против РФ за агрессию против Украины – СМИ

Вторник, 8 сентября 2020, 11:22

Послы ЕС в среду продолжат санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины. Продление будет на шесть месяцев, как обычно", - написал Джозвяк.

Напомним, последний раз Совет ЕС решил продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения по 44 компаний за нарушение территориальной целостности Украины 13 марта этого года.

Санкции заключаются в замораживании банковских активов и запрете на въезд в Евросоюз.

Темы: ЕСсанкцииРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
ЕС
В ЕС впервые продали больше электрокаров, чем дизельных авто
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: