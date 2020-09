ЕС продолжит персональные санкции против РФ за агрессию против Украины – СМИ

Послы ЕС в среду продолжат санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины. Продление будет на шесть месяцев, как обычно", - написал Джозвяк.

EU ambassadors will tomorrow green light the visa bans and asset freezes on 175 ppl and 44 entities that the block believes have undermined the territorial integrity of #Ukraine. 6 months roll-over as usual. #Crimea #Russia