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Лерос: Зеленский дал указание посадить меня за месяц

Вторник, 8 сентября 2020, 12:51
Лерос: Зеленский дал указание посадить меня за месяц
Фото с Facebook Лероса

Бывший нардеп от "Слуги народа" заявляет, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца, и сейчас он находится на допросе в Государственном бюро расследований.

Источник: пост Лероса в Facebook, юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Лероса, в Facebook

Прямая речь: "По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса – Олегу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца".

Детали: По словам Лероса, все дела в отношении него сфабрикованы от одной общественной организации, которую возглавляет адвокат группы Татарова.

Нардеп также добавил, что 7 сентября в кафе его знакомой приезжали 8 силовиков и "пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения" за то время, когда там находился он.  

Впоследствии в юридической компании "Миллер" сообщили, что Лероса допрашивали в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов в крупном размере).

По словам адвоката нардепа Маси Найема, налоговая проверка, которая бы установила наличие у Лероса не оплаченных налоговых обязательств, не проводилась. Так же не поступало и никаких уведомлений-решений от Государственной налоговой службы о необходимости уплаты задолженности.

Адвокат добавил, что согласно электронной декларации, в 2019 году Лерос заработал примерно 603 тысячи гривен. Тогда как уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, по состоянию на 2019 год, начиналась с 2,8 миллиона гривен невыплаченного налога.

Кроме того, по словам Найема, уплатить налог на доходы физических лиц при выплате заработной платы должно было управление делами Аппарата Верховной Рады, которое насчитывало Леросу зарплату и в данном случае выступило налоговым агентом.

Что было раньше: Народного депутата Гео Лероса, который недавно публично назвал президента лжецом и "клоуном с 95 Квартала", вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за дела о якобы уклонении от уплаты налогов.

Предыстория:

  • Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.
  • В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.
  • Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.
  • На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента – в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.
  • В этот же день стало известно, что фракция "Слуга народа" решила исключить Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.

Украинская правда

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Темы: Гео Лерос ЗеленскийГБР
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