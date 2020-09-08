Лерос: Зеленский дал указание посадить меня за месяц

Бывший нардеп от "Слуги народа" заявляет, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца, и сейчас он находится на допросе в Государственном бюро расследований.

Источник: пост Лероса в Facebook, юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Лероса, в Facebook

Прямая речь: "По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса – Олегу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца".

Детали: По словам Лероса, все дела в отношении него сфабрикованы от одной общественной организации, которую возглавляет адвокат группы Татарова.

Нардеп также добавил, что 7 сентября в кафе его знакомой приезжали 8 силовиков и "пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения" за то время, когда там находился он.

Впоследствии в юридической компании "Миллер" сообщили, что Лероса допрашивали в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов в крупном размере).

По словам адвоката нардепа Маси Найема, налоговая проверка, которая бы установила наличие у Лероса не оплаченных налоговых обязательств, не проводилась. Так же не поступало и никаких уведомлений-решений от Государственной налоговой службы о необходимости уплаты задолженности.

Адвокат добавил, что согласно электронной декларации, в 2019 году Лерос заработал примерно 603 тысячи гривен. Тогда как уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, по состоянию на 2019 год, начиналась с 2,8 миллиона гривен невыплаченного налога.

Кроме того, по словам Найема, уплатить налог на доходы физических лиц при выплате заработной платы должно было управление делами Аппарата Верховной Рады, которое насчитывало Леросу зарплату и в данном случае выступило налоговым агентом.

Что было раньше: Народного депутата Гео Лероса, который недавно публично назвал президента лжецом и "клоуном с 95 Квартала", вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за дела о якобы уклонении от уплаты налогов.

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