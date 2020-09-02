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Лерос обозвал Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала"

Среда, 2 сентября 2020, 15:36

Народный депутат Гео Лерос, которого "Слуга народа" исключила из фракции, ответил президенту Владимиру Зеленскому, который назвал его "предателем и взяточником". Лерос заявил, что Зеленский его оболгал и нардеп направит заявление о преступлении президента.

Источник: Facebook-страница нардепа Лероса

Прямая речь: "Господин президент, я никогда не был чиновником, я не клоун из "95 квартала", не ларечный решала, мне взяток не дают.

Вы всех оговаривает как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом у олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку.

Вы лучше осторожнее складывайте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК.

Относительно предателя, запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене".

Детали: Также Лерос обратился к нардепам "Слуги народа" и сообщил, что против него начали еще 2 уголовных дела. Нардеп не уточнил, о каких делах идет речь и чего они касаются.

Относительно исключении из фракции, нардеп утверждает, что "еще никого не исключали так подло, под давлением собирая подписи за спиной".

Прямая речь: "Отдельное пренебрежение к Арахамии, который мне "сливал" информацию из Офиса президента, а параллельно угождал Зеленскому и Офису президента, помогая "играть" против меня, так же как он сегодня озвучил лживые темники Подоляка".

Что предшествовало: На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента - в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

В этот же день стало известно, что фракция "Слуга народа" решила исключить нардепа Гео Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.

2 сентября "Слуга народа" исключила Лероса из фракции. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Зеленский не звонил руководству фракции с требованием исключить Лероса из фракции: это сделали якобы после нарушения Леросом "негласных соглашений".

Сам Лерос обвинил Арахамию во лжи, а Зеленский назвал депутата "взяточником и предателем своей страны".

Предыстория:

  • Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.
  • В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.
  • Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.
  • В начале политической карьеры Зеленского Лерос был его внештатным советником, однако после смены руководителя Офиса президента Зеленский его уволил.

Украинская правда
Темы: Гео Лерос ЗеленскийСлуга народаАрахамия


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