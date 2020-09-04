Нардепа Лероса, который обозвал Зеленского, вызвали в ГБР

Народного депутата Гео Лероса, который недавно публично обозвал президента Владимира Зеленского, вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за дела о якобы уклонении от уплаты налогов.

Источник: Facebook-страница Лероса и юридической компании Миллер

Дословно Миллер: "Не прошло и трех дней с момента как нашего клиента - народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуги народа" в парламенте, как его уже вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, по обстоятельствам уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов)".

Детали: Допрос Лероас в ГБР назначили на 10.00 8 сентября.

Отмечается, что производство об уклонении от уплаты налогов открыли 28.08.2020, то есть за несколько дней до начала работы парламента и заявления Лероса, которое стало причиной исключения из фракции.

Основанием для дела в юридической компании указывают постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", который проанализировав декларацию Лероса, предположил, что депутат уклонился от уплаты налогов.

Сообщается, что представителем общественной организации оказался Андрей Одягайло - бывший начальник отделения СО Оболонского управления полиции, а с октября 2018 года - адвокат.

Лерос также отреагировал на допрос в соцсети.

Прямая речь Лероса: "1 сентября я выступил с заявлением в Верховной Раде, как уже 3 сентября приходит повестка на допрос в ГБР. Володимир Зеленський забрал лопату у Ермака и с ещё большим усердием углубляет дно".

Что предшествовало: На заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента - в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.

В этот же день стало известно, что фракция "Слуга народа" решила исключить нардепа Гео Лероса из своих рядов. Сам Лерос заявил, что это сделано по указанию президента Зеленского.

2 сентября "Слуга народа" исключила Лероса из фракции. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Зеленский не звонил руководству фракции с требованием исключить Лероса из фракции: это сделали якобы после нарушения Леросом "негласных соглашений".

Сам Лерос обвинил Арахамию во лжи, а Зеленский назвал депутата "взяточником и предателем своей страны".

В ответ нардеп назвал президента лжецом и "клоуном с 95 Квартала".

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