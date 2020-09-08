Тихановская в ПАСЕ: У Лукашенко нет оснований оставаться президентом Беларуси
Беларусский политик Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко не имеет больше законных оснований оставаться президентом Беларуси, так как результаты выборов не признали ни внутри страны, ни за ее пределами.
Источник: Светлана Тихановская в онлайн-выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы, трансляция беларусской службы "Радио Свобода"
Детали: Тихановская отметила, что 7 сентября Мария Колесникова была похищена, так же как Антон Родненков и Иван Кравцов.
Кроме того, ее муж Сергей Тихановский находится в тюрьме – так же, как Сергей Березкин и Микола Статкевич.
Прямая речь Тихановской: "Сотни людей сейчас находятся в тюрьме, подвергаются избиениям, насилию – и это не должно быть нормой в Европе и не может быть нормой в цивилизованном обществе...
Я отказываюсь, как и миллионы граждан Беларуси отказываются, сдаваться и прекращать свою борьбу. Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи.
Нам нужно международное давление на этот режим, на этого человека, который отчаянно цепляется за власть и поддерживает режим, который нарушает международные нормы права и права человека
Нам необходимо добиться незамедлительного освобождения всех политических узников и начать диалог, чтобы наша страна могла двигаться дальше.
Официальные результаты выборов 9 августа были сфальсифицированы, ни одна международная организация не признала эти результаты. Граждане Беларуси также отказались признать эти фальсифицированные результаты. Господин Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом нашей страны. Он не представляет Беларусь более…".
Предыстория:
- 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, в которых победителем снова признали Александра Лукашенко. Против него продолжаются протесты с требованием честных выборов, к протестующим была применена сила, а к политическим оппонентам Лукашенко – задержания или выдворения.
- Главную оппонентку Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую 11 августа вывезли в Литву, тамошние власти предоставили ей жилье и охрану.
- В ночь на 5 сентября соратницу Тихановской, члена президиума Координационного совета Беларуси Ольгу Ковалькову вывезли в Польшу.
- Утром 8 сентября еще двух членов оппозиционного белорусского Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова вывезли в Украину, а член президиума совета Мария Колесникова не дала этого сделать, порвав паспорт, поэтому ее задержали на границе.