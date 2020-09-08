Тихановская в ПАСЕ: У Лукашенко нет оснований оставаться президентом Беларуси

Беларусский политик Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко не имеет больше законных оснований оставаться президентом Беларуси, так как результаты выборов не признали ни внутри страны, ни за ее пределами.

Источник: Светлана Тихановская в онлайн-выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы, трансляция беларусской службы "Радио Свобода"

Детали: Тихановская отметила, что 7 сентября Мария Колесникова была похищена, так же как Антон Родненков и Иван Кравцов.

Кроме того, ее муж Сергей Тихановский находится в тюрьме – так же, как Сергей Березкин и Микола Статкевич.

Прямая речь Тихановской: "Сотни людей сейчас находятся в тюрьме, подвергаются избиениям, насилию – и это не должно быть нормой в Европе и не может быть нормой в цивилизованном обществе...

Я отказываюсь, как и миллионы граждан Беларуси отказываются, сдаваться и прекращать свою борьбу. Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи.

Нам нужно международное давление на этот режим, на этого человека, который отчаянно цепляется за власть и поддерживает режим, который нарушает международные нормы права и права человека

Нам необходимо добиться незамедлительного освобождения всех политических узников и начать диалог, чтобы наша страна могла двигаться дальше.

Официальные результаты выборов 9 августа были сфальсифицированы, ни одна международная организация не признала эти результаты. Граждане Беларуси также отказались признать эти фальсифицированные результаты. Господин Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом нашей страны. Он не представляет Беларусь более…".

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