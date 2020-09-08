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Второго "минера" моста Метро выпустили из психбольницы: вменяем

Вторник, 8 сентября 2020, 16:10
Второго минера моста Метро выпустили из психбольницы: вменяем

Суд отпустил жителя города Вишневое Виталия Ткаленко, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать столичный мост "Метро", из психиатрического учреждения под круглосуточный домашний арест.

Источник: решение следственной судьи Днепровского райсуда столицы Оксаны Бирсы от 2 сентября 2020 года, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Согласно постановлению суда, судья частично удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения следователя Александра Майбороды, который по согласованию прокурора Дениса Спесивцева просил о содержании под стражей.

Суд возложил на подозреваемого ряд обязательств.

Прямая речь Максимец: "Экспертиза установила, что он вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении по оказанию медицинской помощи. Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Квалификация его действий остается неизменной - ч. 2 ст. 259 УК Украины".

Предыстория:

  • 2 июня патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании.
  • Через час мужчину, который сообщил о "заминировании" моста, задержали. У задержанного не было взрывного устройства — он имел при себе муляж, в котором находилась земля.
  • Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).
  • 3 июня Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому Виталию Ткаленко меру пресечения в виде ареста до 29 июля с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен.
  • 6 июня Ткаленко был помещен в специализированное психиатрическое учреждение.
  • Вечером 18 сентября 2019 года другой вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.
  • "Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько. Он находится на лечении в психиатрическо учреждениии.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киевпрокуратура
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