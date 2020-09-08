Второго "минера" моста Метро выпустили из психбольницы: вменяем

Суд отпустил жителя города Вишневое Виталия Ткаленко, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать столичный мост "Метро", из психиатрического учреждения под круглосуточный домашний арест.

Источник: решение следственной судьи Днепровского райсуда столицы Оксаны Бирсы от 2 сентября 2020 года, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Согласно постановлению суда, судья частично удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения следователя Александра Майбороды, который по согласованию прокурора Дениса Спесивцева просил о содержании под стражей.

Суд возложил на подозреваемого ряд обязательств.

Прямая речь Максимец: "Экспертиза установила, что он вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении по оказанию медицинской помощи. Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Квалификация его действий остается неизменной - ч. 2 ст. 259 УК Украины".

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