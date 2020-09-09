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Балух на ИВЛ и до сих пор без сознания

Среда, 9 сентября 2020, 10:04

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильно тяжелое, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких и до сих пор без сознания.

Источник: Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Ирины Геращенко

Дословно: "От врачей БСП, где находится В.Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация".

Что было раньше: Ранее во вторник стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве без мобильного телефона и банковской карты. У него тяжелая травма головы, его оперируют.

Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи.

Напомним: Ровно год назад, 7 сентября 2019-го, в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

Позже Карпюка и Балуха взяли работать в офис украинского омбудсмена в Киеве.

А на местных выборах-2020 Балух присоединился к команде экс-президента Петра Порошенко.

4 августа 2017 года оккупанты приговорили крымчанина Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии и штрафу в 10 тысяч рублей, обвинив в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. На самом деле, Балух просто вывесил флаг Украины над своим домом в крымском селе в декабре 2013 года.

А 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным еще и в избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей. Хотя именно начальник СИЗО толкнул Балуха.

Читайте також: Якщо забрати з Криму армію, ми побачимо, яких прапорів над будинками буде більше – Володимир Балух

Украинская правда
Темы: БалухКиевполитзаключенные


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