ЕС введет санкции против 40 представителей белорусского режима – СМИ

Страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию обнародовало "Польское радио" со ссылкой на информацию европейских дипломатов.

В санкционном списке будут лица, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов и причастны к жестокому подавлению протестов в Беларуси.

По словам одного из дипломатов, список пока является неполным, поскольку до сих пор продолжаются дискуссии или в списке должен быть Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание финансовых активов на территории блока.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ЕС до середины сентября намерен ввести санкции против 31 высокопоставленного чиновника Беларуси, в том числе против главы МВД.

По данным СМИ, Лукашенко под санкции не попадет. Германия, которая в течение шести месяцев председательствует в ЕС, хочет больше времени для диалога и оставить открытой возможность добавления имени президента на более позднем этапе.

Как известно, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.