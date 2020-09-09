Хакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
Среда, 9 сентября 2020, 22:41
Неизвестные переименовали сайт в "Типа Академия МВД" и разместили на странице изображение.
Источник: tut.by
Детали: Изображение подписали словами "С любовью, Белорусские кибер-партизаны". Также на странице была ссылка, которая "вела на какой-то файл".
Издание отмечает, что вечером 9 сентября сайт вообще перестал грузиться.
Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен - впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.
Что было ранее:
- 3 сентября перестал работать официальный сайт МВД.
- По сообщениям белорусских изданий, неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы "сохранить все размещенные на нем материалы".