Хакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание

Неизвестные переименовали сайт в "Типа Академия МВД" и разместили на странице изображение.

Источник: tut.by

Детали: Изображение подписали словами "С любовью, Белорусские кибер-партизаны". Также на странице была ссылка, которая "вела на какой-то файл".

Издание отмечает, что вечером 9 сентября сайт вообще перестал грузиться.

Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен - впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.

Что было ранее: