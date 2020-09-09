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Хакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание

Среда, 9 сентября 2020, 22:41
скриншот с сайта

Неизвестные переименовали сайт в "Типа Академия МВД" и разместили на странице изображение.

Источник: tut.by

Детали: Изображение подписали словами "С любовью, Белорусские кибер-партизаны". Также на странице была ссылка, которая "вела на какой-то файл".

Издание отмечает, что вечером 9 сентября сайт вообще перестал грузиться.

Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен - впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.

Что было ранее:

  • 3 сентября перестал работать официальный сайт МВД.
  • По сообщениям белорусских изданий, неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы "сохранить все размещенные на нем материалы".

Темы: БеларусьЛукашенко


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