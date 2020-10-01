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Италия может продлить чрезвычайное положение до 31 января

Четверг, 1 октября 2020, 09:06

Итальянское правительство рассматривает возможность продлить действие чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией, до 31 января следующего года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Срок действия действующего Положения о чрезвычайном положении истекает 15 октября, однако эпидемиологи предлагают продлить его на значительно более высокий срок.

На заседании правительства в среду обсуждалась возможность продления чрезвычайного положения до конца этого года и даже дольше – до 31 января в связи с ожиданиями продолжительности эпидемии.

Чрезвычайное положение дает правительству больше полномочий и позволяет обходить бюрократические процедуры в принятии решений, что обычно требует много времени.

За прошедшие сутки в Италии зафиксирован 1851 новый случай коронавируса и 19 смертей. Уровень заражения в последние дни относительно стабилен.

Напомним, накануне стало известно, что повторное чрезвычайное положение вводят Чехия и Словакия.

Темы: Италиякоронавирус


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