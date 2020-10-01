Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца.

Источник: Telegram канал Zero Corruption

Детали: В "пленках Вовка" о злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева (ОАСК) Холоднюк играл не последнюю роль.

По данным следствия, глава Государственной судебной администрации (ГСА) активно задействован в схеме судей ОАСК по захвату власти.

Сам он пытался незаконно остаться на посту, несмотря на конкурс на нового руководителя ГСА. А судье Павлу Вовку он должен был гарантировать лояльного члена в Высшей квалификационной комиссии судей.

Прокурор зачитал фрагменты разговоров фигурантов пленок.

Дословно: "Вовк: Второе, второй вопрос – скажи, пожалуйста, а так подвинулся вопрос по Зеновию (мається на увазі голова Холоднюк) с обращением в НАЗК?... Нам надо роз’яснення о наличии конфликта интересов в действиях ВРП и Пушкаря (мається на увазі переможець конкурсу на посаду голови ДСА - прим.) по организации конкурса. Чтоб сам конкурс к #бнуть этот.



Вовк: Омбудсмену и Холоднюку рекомендации дам я. Вам нужно будет только запустить процесс по Весельской и Щотке (члены ВККС)".

Другие подробности: В озвученных прокурором разговорах есть и другие персонажи. Например, Вовк говорит, что его "о чем-то попросит" бывший заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов.

Этому предшествовало: Высший совет правосудия отказался отстранять Павла Вовка и еще 5 судей ОАСК по делу о попытке захвата власти судьями.

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