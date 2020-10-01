Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикорсуд отстранил главу Государственной судебной администрации из-за сговора с Вовком

Четверг, 1 октября 2020, 10:48
Антикорсуд отстранил главу Государственной судебной администрации из-за сговора с Вовком

Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца.

Источник: Telegram канал Zero Corruption

Детали: В "пленках Вовка" о злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева (ОАСК) Холоднюк играл не последнюю роль.

По данным следствия, глава Государственной судебной администрации (ГСА) активно задействован в схеме судей ОАСК по захвату власти.

Сам он пытался незаконно остаться на посту, несмотря на конкурс на нового руководителя ГСА. А судье Павлу Вовку он должен был гарантировать лояльного члена в Высшей квалификационной комиссии судей.

Прокурор зачитал фрагменты разговоров фигурантов пленок.

Дословно: "Вовк: Второе, второй вопрос – скажи, пожалуйста, а так подвинулся вопрос по Зеновию (мається на увазі голова Холоднюк) с обращением в НАЗК?... Нам надо роз’яснення о наличии конфликта интересов в действиях ВРП и Пушкаря (мається на увазі переможець конкурсу на посаду голови ДСА - прим.) по организации конкурса. Чтоб сам конкурс к #бнуть этот.

Вовк: Омбудсмену и Холоднюку рекомендации дам я. Вам нужно будет только запустить процесс по Весельской и Щотке (члены ВККС)".

Другие подробности: В озвученных прокурором разговорах есть и другие персонажи. Например, Вовк говорит, что его "о чем-то попросит" бывший заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов.

Этому предшествовало: Высший совет правосудия отказался отстранять Павла Вовка и еще 5 судей ОАСК по делу о попытке захвата власти судьями.

Читайте такжеРука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Павел Вовк ОАСКсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Павел Вовк
Ликвидация Окружного административного суда Киева: между законностью и правомерностью
Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК
Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: