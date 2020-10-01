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Словения позволила украинцам въезд без 10-дневного карантина, но с тестом

Четверг, 1 октября 2020, 15:59

С 1 октября при въезде в Словению гражданам Украины не нужно проходить 10-дневный карантин, если у них есть отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщило посольство Украины в Словении, пишет "Европейская правда".

30 сентября правительство Словении приняло изменения в предыдущее решение о пересечении границы страны, говорится в сообщении.

"С 1 октября разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (в том числе Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID19 - не позднее чем за 48 часов, сделанного в учреждениях или организациях в странах ЕС, Шенгенской зоны, Словении или тех, которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными, и которые есть в перечне Национальной лаборатории", - сообщило посольство.

Перечень учреждений, где можно сделать тест, в том числе в Украине, доступный по ссылке.

Как сообщалось ранее, Болгария вернула требование об отрицательном результате теста на коронавирус для путешественников из Украины.

Темы: СловенияграницаУкраинатуризмкоронавирус


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