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Послы ЕС одобрили санкции против 6 человек и 1 компании из-за отравления Навального - СМИ

Среда, 14 октября 2020, 11:24

Комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter, передает "Европейская правда".

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, ответственных за отравление Алексея Навального. Решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра" - написал он.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС достигли политической договоренности по поводу санкций в связи с отравлением Навального в понедельник, 12 октября.

Ранее ОЗХО обнародовала заключение по отравлению Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного к другим из группы "Новичок".

Британия заявила, что вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Навального.

Темы: ЕСсанкцииНавальныйРосcия


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