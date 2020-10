Послы ЕС одобрили санкции против 6 человек и 1 компании из-за отравления Навального - СМИ

Комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter, передает "Европейская правда".

