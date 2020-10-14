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Посли ЄС схвалили санкції проти 6 осіб і 1 компанії через отруєння Навального - ЗМІ

Середа, 14 жовтня 2020, 11:24

Комітет постійних представників ЄС схвалив санкції проти 6 фізичних осіб і 1 компанії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter, передає "Європейська правда".

"Посли ЄС дали зелене світло санкціям щодо 6 осіб і 1 компанії, відповідальних за отруєння Алексєя Навального. Рішення має бути опубліковано в Офіційному журналі ЄС завтра" - написав він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС досягли політичної домовленості з приводу санкцій у зв’язку з отруєнням Навального у понеділок, 12 жовтня.

Раніше ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

Британія заявила, що разом із іншими країнами працюватиме над запровадженням санкцій проти російських посадовців у зв'язку з отруєнням Навального.

Теми: ЄСсанкціїНавальнийРосія


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