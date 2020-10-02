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После авиакатастрофы возле Харькова проверят все самолеты Ан-26 в ВСУ

Пятница, 2 октября 2020, 16:17
После авиакатастрофы возле Харькова проверят все самолеты Ан-26 в ВСУ
Фото ГБР

Государственное бюро расследований инициировало проведение проверок всех самолетов производства ГП "Антонов", которые находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины, после авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Следователи инициировали проведение проверок…всех самолетов производства ГП "Антонов", которые в настоящее время находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины начиная с 1991 года до сих пор".

Детали: Также сообщается, что 2 октября родственникам погибших начали выдавать тела для захоронения.

ГБР инициировало проведение Госудитслужбой проверок в командовании Воздушных Сил ВСУ, в/ч А4104 Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, ОАО "МОТОР СИЧ", ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов" по ​​вопросам расходования государственных средств на содержание, обслуживание, ремонт, модернизацию, проведение регламентных работ, а также организацию проведения учебных полетов самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу.

В ГБР рассказали, что за 7 дней расследования катастрофы провели ряд следственных и процессуальных действий: осмотрели тела 26 погибших, назначили ряд судебно-медицинских, генетико-молекулярных и других экспертиз, отобрали у 25 родственников погибших курсантов биообразцы для экспертиз; провели выемку документов в воинской части А4104, допросили более 60 свидетелей и 10 родственников погибших.

Кроме того ГБР подало в Печерский райсуд Киева 9 ходатайств о наложении ареста на имущество (документы, вещи) изъятые во время осмотров для проведения генетико-молекулярных экспертиз (все удовлетворены) и 9 ходатайств о временном доступе к оригиналам документов (в ГП "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", ГП "Антонов", командовании Воздушных Сил, Минобороны, Харьковском Университете Воздушных Сил, воинской части А4104, Госаудитслужбе, Счетной палате) относительно обслуживания, модернизации и эксплуатации самолета и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Украинская правда

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Темы: Катастрофа АН26ГБР
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