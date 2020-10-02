После авиакатастрофы возле Харькова проверят все самолеты Ан-26 в ВСУ
Государственное бюро расследований инициировало проведение проверок всех самолетов производства ГП "Антонов", которые находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины, после авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области.
Источник: сайт ГБР
Дословно: "Следователи инициировали проведение проверок…всех самолетов производства ГП "Антонов", которые в настоящее время находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины начиная с 1991 года до сих пор".
Детали: Также сообщается, что 2 октября родственникам погибших начали выдавать тела для захоронения.
ГБР инициировало проведение Госудитслужбой проверок в командовании Воздушных Сил ВСУ, в/ч А4104 Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, ОАО "МОТОР СИЧ", ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов" по вопросам расходования государственных средств на содержание, обслуживание, ремонт, модернизацию, проведение регламентных работ, а также организацию проведения учебных полетов самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу.
В ГБР рассказали, что за 7 дней расследования катастрофы провели ряд следственных и процессуальных действий: осмотрели тела 26 погибших, назначили ряд судебно-медицинских, генетико-молекулярных и других экспертиз, отобрали у 25 родственников погибших курсантов биообразцы для экспертиз; провели выемку документов в воинской части А4104, допросили более 60 свидетелей и 10 родственников погибших.
Кроме того ГБР подало в Печерский райсуд Киева 9 ходатайств о наложении ареста на имущество (документы, вещи) изъятые во время осмотров для проведения генетико-молекулярных экспертиз (все удовлетворены) и 9 ходатайств о временном доступе к оригиналам документов (в ГП "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", ГП "Антонов", командовании Воздушных Сил, Минобороны, Харьковском Университете Воздушных Сил, воинской части А4104, Госаудитслужбе, Счетной палате) относительно обслуживания, модернизации и эксплуатации самолета и тому подобное.
Досудебное расследование продолжается.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек.
- На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
- По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.