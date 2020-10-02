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Кучер намекнул, что самолет с сыном Дроздова должен был пропустить на посадку поврежденный Ан-26

Пятница, 2 октября 2020, 22:58

Глава Харьковской ОДА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился.

Источник: Кучер и Дроздов в эфире "Свобода слова" с Савиком Шустером

Прямая речь Кучера: "Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту (борт, который приземлился первым – ред.). Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем.

При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен".

Детали: Ранее Кучер в видеообращении заявил: "Обеспокоенный тем фактом, что посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в то время на посадку заходил другой борт". По его словам, эти факты скрывались последние дни.

Прямая речь Дроздова: "Как все родители, когда я получил информацию, что самолет разбился, в течение 20 минут я был в таком же состоянии. Я бы попросил, если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, организации, не делать поспешных выводов.

Самолет, который находился на посадке в удалении 4 км и второй, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никакого указания руководителю полетов я не делал".

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26в Харьковской области.

Роман Петренко, УП
Темы: Катастрофа АН26авиаХарьковская областьВооруженные силы


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