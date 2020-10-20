Зеленский говорит, что сам хочет знать, где обещанные им посадки

Президент Владимир Зеленский заявляет, что сам хочет знать и на всех совещаниях спрашивает, когда же начнутся обещанные им посадки.

Источник: послание президента с трибуны Верховной Рады 20 октября

Прямая речь: "Люди говорят: "Весна пришла, где посадки?" Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями всех правоохранительных органов".

Детали: По словам Зеленского, каждый раз он напоминает им, что созданы все условия – есть уголовная ответственность за незаконное обогащение, есть возможность конфискации незаконных активов, есть "полная оперативная независимость НАБУ И САП, которой не было с 2015 года", работает Высший антикоррупционный суд, перезагрузили НАПК.

Президент также добавил, что и "политическая воля есть, и ... законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть", но реального результата нет.

Зеленский отметил, что не имеет права вмешиваться в работу правоохранительных органов, но может дать ей оценку, и его оценка – неудовлетворительная.

В то же время он выразил надежду, что работу правоохранительных органов "можно и нужно исправить".

Президент призвал народных депутатов сосредоточиться на антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года.

Зеленский заверил, что не успокоится и докажет всем, что "Украина без коррупции – это не фантастика", и "все равно, сколько ради этого нужно будет сменить генеральных прокуроров, министров или других руководителей".

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Предыстория:

Зимой и весной 2019 года Украину заполонили билборды и сити-лайты от команды на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского со словами "Весна покажет, кто где украл", "Придет весна – сажать будем", которая намекала на то, что после выборов президент Зеленский будет сажать коррупционеров.

Но уже на второй день после второго тура выборов, представитель команды Зеленского Александр Данилюк заявил, что президент не может сажать или не сажать людей.

Сам Зеленский в своем интервью до 100 дней президентства заявил, что судебные процессы над коррупционерами начнутся осенью.

В сентябре НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа".

21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн. 25 сентября за Юрченко внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.



