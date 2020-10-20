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Зеленский говорит, что сам хочет знать, где обещанные им посадки

Вторник, 20 октября 2020, 11:36
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что сам хочет знать и на всех совещаниях спрашивает, когда же начнутся обещанные им посадки.

Источник: послание президента с трибуны Верховной Рады 20 октября

Прямая речь: "Люди говорят: "Весна пришла, где посадки?" Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями всех правоохранительных органов".

Детали: По словам Зеленского, каждый раз он напоминает им, что созданы все условия – есть уголовная ответственность за незаконное обогащение, есть возможность конфискации незаконных активов, есть "полная оперативная независимость НАБУ И САП, которой не было с 2015 года", работает Высший антикоррупционный суд, перезагрузили НАПК.

Президент также добавил, что и "политическая воля есть, и ... законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть", но реального результата нет.

Зеленский отметил, что не имеет права вмешиваться в работу правоохранительных органов, но может дать ей оценку, и его оценка – неудовлетворительная.

В то же время он выразил надежду, что работу правоохранительных органов "можно и нужно исправить".

Президент призвал народных депутатов сосредоточиться на антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года.

Зеленский заверил, что не успокоится и докажет всем, что "Украина без коррупции – это не фантастика", и "все равно, сколько ради этого нужно будет сменить генеральных прокуроров, министров или других руководителей".

Знать больше: Плюшки для "слуги народа". Что известно о коррупционном скандале с депутатом Юрченко

Предыстория:

  • Зимой и весной 2019 года Украину заполонили билборды и сити-лайты от команды на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского со словами "Весна покажет, кто где украл", "Придет весна – сажать будем", которая намекала на то, что после выборов президент Зеленский будет сажать коррупционеров.
  • Но уже на второй день после второго тура выборов, представитель команды Зеленского Александр Данилюк заявил, что президент не может сажать или не сажать людей.
  • Сам Зеленский в своем интервью до 100 дней президентства заявил, что судебные процессы над коррупционерами начнутся осенью.
  • В сентябре НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа".
  • 21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн. 25 сентября за Юрченко внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.


 

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийкоррупциясуд


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