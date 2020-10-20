Зеленський каже, що сам хоче знати, де обіцяні ним посадки

Президент Володимир Зеленський заявляє, що сам хоче знати і на всіх нарадах питає, коли ж почнуться обіцяні ним посадки.

Джерело: послання президента з трибуни Верховної Ради 20 жовтня

Пряма мова: "Люди кажуть: "Весна прийшла, де посадки?" Вірите чи ні, але саме цим питанням та словами, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками всіх правоохоронних органів".

Деталі: За словами Зеленського, щоразу він нагадує їм, що створені всі умови – є кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, є можливість конфіскації незаконних активів, є "повна оперативна незалежність НАБУ І САП, якої не було з 2015 року", працює Вищий антикорупційний суд, перезавантажено НАЗК.

Президент також додав, що і "політична воля є, і… законодавчі, оперативні, матеріальні, психологічні умови є", але реального результату немає.

Зеленський відзначив, що не має права втручатися у роботу правоохоронців, але може дати їй оцінку, і його оцінка – незадовільна.

Водночас він висловив сподівання, що роботу правоохоронних органів "можна й потрібно виправити".

Президент закликав народних депутатів зосередитися на антикорупційній стратегії на найближчі чотири роки.

Зеленський запевнив, що не заспокоїться і доведе всім, що "Україна без корупції – це не фантастика", і "байдуже, скільки заради цього потрібно буде змінити генеральних прокурорів, міністрів чи інших керівників".

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Передісторія:

Взимку та навесні 2019 року Україну заполонили біг-борди і сіті-лайти від команди на той час кандидата в президенти Володимира Зеленського зі словами "Весна покаже, хто де вкрав", "Прийде весна – саджати будемо", яка натякала на те, що після виборів президент Зеленський саджатиме корупціонерів.

Але вже на другий день після другого туру виборів, представник команди кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що президент не може саджати чи не саджати людей.

Сам Зеленський у своєму інтерв’ю до 100 днів президенства заявив, що судові процеси над корупціонерами почнуться восени.

У вересні НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу".

21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн. 25 вересня за Юрченка внесли 3 мільйони 1656 гривень застави.



