Обвинение по делу убийства журналиста Павла Шеремета хочет вызвать и допросить в суде 263 свидетелей.

Источник: адвокат обвиняемой Юлии Кузьменко в Шевченковском райсуде Киева

Прямая речь адвоката Тараса Беспалого: "Я возражаю против допроса свидетелей стороны обвинения, по крайней мере, исходя из того, что в ходатайстве, которое предоставлено стороной обвинения, указано только фамилия, имя, отчество лица и адрес места жительства, средства связи .

Для чего все эти 263 человека, мне лично непонятно ...

Если мы будем вызывать 263 свидетелей, мы с вами будем слушаться до того момента, когда у присяжных закончатся полномочия".

Детали: В заседании 8 октября суд заслушал выступление прокурора, а также одной из обвиняемых Юлии Кузьменко и ее защитника.

Другие участники будут выступать во время следующего заседания, 21 октября.

Прокурор сопровождал свое выступление аудио- и видеозаписями, которые публиковались ранее. В частности, на них зафиксированы люди, которые подложили взрывчатку под авто Шеремета, телефонные разговоры обвиняемых со знакомыми.

Прокурор обращал внимание, что телефоны подозреваемых "были неактивны" в ночь убийства Шеремета, на одежде одного из обвиняемых Андрея Антоненко якобы есть принты, похожие на те, что на одежде убийцы.

Кроме того, по словам прокурора, Антоненко хотел скрыть выхолощенную мину, которую держал дома, еще одна обвиняемая Яна Дугар скрывала 7 телефонов и "сумку сапера", а Кузьменко не предоставила пароль от телефона.

В то же время, защитник Кузьменко во время выступления говорил, что его подзащитная является врачом, а следовательно не может быть "лицом с низкими моральными качествами", как пишет обвинение.

Также, по словам защитника, фигуранты дела отказывались от исследований, потому что не доверяли экспертам. Адвокат обратил внимание, что ранее специалисты не смогли провести экспертизу видеозаписей, где зафиксированы убийцы Шеремета, из-за плохого качества. Кроме того, эксперты, к которым обращалась защита, сказали, что невозможно провести такое психологические исследование, на которое ссылается обвинение.

Утверждение о похожем принте, возможном сокрытии пароля от телефона, "сумки сапера" и телефонов, по утверждению адвоката, защиту уже опровергала ранее.

Сама Кузьменко сказала, что утверждениями о якобы "культивировании величия арийской расы", которое в начале фигурировало как мотив убийства, ее и других обвиняемых хотели дискредитировать как защитников Украины.

Что было раньше: Во время заседания суд отстранил одного из трех присяжных и заменил его другим.

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