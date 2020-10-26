Зеленского призывают к немедленной ликвидации ОАСК – петиция
Президента Владимира Зеленского просят безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.
Источник: электронная петиция на сайте главы государства
Детали: Петиция, инициированная журналистом Даниилом Мокриком 30 июля, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.
В мотивационной части указано, что ОАСК полностью потерял авторитет, в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро в июле 2019 и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений.
Поскольку ст. 125 Конституции Украины и ст. 19 Закона "О судоустройстве и статусе судей" закрепляет за президентом исключительное право инициировать процедуру ликвидации суда, Зеленского призывают воспользваться этим правом и начать процедуру ликвидации Окружного административного суда города Киева.
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Предыстория:
- Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".