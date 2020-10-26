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Зеленського закликають до негайної ліквідації ОАСК – петиція

Понеділок, 26 жовтня 2020, 11:52

Президента Володимира Зеленського просять невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Джерело: електронна петиція на сайті глави держави

Деталі: Петиція, ініційована журналістом Данилом Мокриком 30 липня, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

У мотиваційній частині вказано, що ОАСК повністю втратив авторитет, зокрема, через зміст опублікованих Національним антикорупційним бюро в липні 2019 року та в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправосудності рішень.

Оскільки ст. 125 Конституції України та ст. 19 Закону "Про судоустрій та статус суддів" закріплює за президентом виключне право ініціювати процедуру ліквідації суду, Зеленського закликають скористатись цим правом та розпочати процедуру ліквідації  Окружного адміністративного суду міста Києва.

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Передісторія:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Українська правда
Теми: ОАСКЗеленськийскандал


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