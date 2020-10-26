Зеленського закликають до негайної ліквідації ОАСК – петиція

Президента Володимира Зеленського просять невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Джерело: електронна петиція на сайті глави держави

Деталі: Петиція, ініційована журналістом Данилом Мокриком 30 липня, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

У мотиваційній частині вказано, що ОАСК повністю втратив авторитет, зокрема, через зміст опублікованих Національним антикорупційним бюро в липні 2019 року та в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправосудності рішень.



Оскільки ст. 125 Конституції України та ст. 19 Закону "Про судоустрій та статус суддів" закріплює за президентом виключне право ініціювати процедуру ліквідації суду, Зеленського закликають скористатись цим правом та розпочати процедуру ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва.

Читайте також: Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: