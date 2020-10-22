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Пленки Вовка: глава Госсудадминистрации подал в отставку

Четверг, 22 октября 2020, 13:11
Пленки Вовка: глава Госсудадминистрации подал в отставку
Фото cripo.com.ua

Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, который является подозреваемым по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного административного суда Киева, подал в отставку.

Источник: пресс-служба ГСА в комментарии "Украинской правде", Судебно-юридическая газета

Дословно: "Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с занимаемой должности".

Детали: В пресс-служба ГСА "Украинской правде" уточнили, что Холоднюк подал заявление об отставке по собственному желанию. 

По данным Судебно-юридической газеты, заявление Холоднюка ВСП рассмотрит 29 октября.

Что было раньше: Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца.

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Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Украинская правда

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Темы: Павел Вовк суд
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