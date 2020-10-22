Пленки Вовка: глава Госсудадминистрации подал в отставку
Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, который является подозреваемым по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного административного суда Киева, подал в отставку.
Источник: пресс-служба ГСА в комментарии "Украинской правде", Судебно-юридическая газета
Дословно: "Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с занимаемой должности".
Детали: В пресс-служба ГСА "Украинской правде" уточнили, что Холоднюк подал заявление об отставке по собственному желанию.
По данным Судебно-юридической газеты, заявление Холоднюка ВСП рассмотрит 29 октября.
Что было раньше: Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца.
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Предыстория:
- НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.