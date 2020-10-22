Пленки Вовка: глава Госсудадминистрации подал в отставку

Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, который является подозреваемым по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного административного суда Киева, подал в отставку.

Источник: пресс-служба ГСА в комментарии "Украинской правде", Судебно-юридическая газета

Дословно: "Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с занимаемой должности".

Детали: В пресс-служба ГСА "Украинской правде" уточнили, что Холоднюк подал заявление об отставке по собственному желанию.

По данным Судебно-юридической газеты, заявление Холоднюка ВСП рассмотрит 29 октября.

Что было раньше: Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца.

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