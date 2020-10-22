Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пленки Вовка: глава Госсудадминистрации подал в отставку

Четверг, 22 октября 2020, 13:11
Фото cripo.com.ua

Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, который является подозреваемым по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного административного суда Киева, подал в отставку.

Источник: пресс-служба ГСА в комментарии "Украинской правде", Судебно-юридическая газета

Дословно: "Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с занимаемой должности".

Детали: В пресс-служба ГСА "Украинской правде" уточнили, что Холоднюк подал заявление об отставке по собственному желанию. 

По данным Судебно-юридической газеты, заявление Холоднюка ВСП рассмотрит 29 октября.

Что было раньше: Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца.

Читайте такжеРука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Украинская правда
Темы: Павел Вовк суд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину

фотоКнига "Дело Василия Стуса" снова ушла в печать

фотоБалуха выписали из больницы после избиения

Как "предшественники": Зеленский дал интервью 4 каналам

7053 новых случая COVID зафиксировали в Украине 21 октября

Коронавирус: в Европе и мире диагностировали рекордное количество заражений

Все новости...
Павел Вовк
Антикорсуд отстранил главу Государственной судебной администрации из-за сговора с Вовком
Верховный суд о "пленках Вовка": Судебной власти "нанесен значительный ущерб"
С кем поведешься: как "слуги народа" шкварятся на сотрудничестве с судьей ОАСК Павлом Вовком
Последние новости
14:42
НБУ сохранил прогноз падения ВВП в 2020 году на 6%
14:06
видеоПолиция ищет вандала, который осквернил аллею Небесной Сотни в Киеве
14:01
Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину
14:00
Нацбанк сохранил ставку на уровне 6% годовых
13:50
Зеленский хочет назначить Абромавичуса в набсовет Ощадбанка – нардеп
13:50
Премия Европарламента имени Сахарова присуждена белорусской оппозиции
13:36
В Раде предлагают е-резидентство для иностранных "айтишников" с 5% налога на прибыль
13:29
Водитель "Мерседеса", который стал виновником смерти целой семьи, предстанет перед судом
13:28
В украинском автопарке больше 23 тысяч электромобилей – ассоциация
13:15
Фейковый референдум в Харьковской области: местные депутаты решили создать псевдоОТО
Все новости...